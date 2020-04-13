شكرا لقرائتكم خبر عن في بث مباشر.. فنانة عربية تعترف بأول غلطة في حياتها وهو سبب انفصالها من زوجها تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بث مباشر.. فنانة عربية تعترف بأول غلطة في حياتها وهو سبب انفصالها من زوجها تفاصيل !

https://tpc.googlesyndication.com/simgad/14791274469965116873 بعد احتواء أزمتها مع الممثلة المصرية ريم بارودي، خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بث مُباشر اعترفت خلاله بأول غلطة في حياتها. جديد اب برس Advertisements

وقالت ريهام عبر خاصية البث المُباشر على "انستجرام": "عندما انفصلت عن زوجي، كنت في الـ23 من عمري، وهذا الانفصال جاء برغبتي ولظروف خاصة"

وأضافت ريهام: "عندما تزوجت كنت مثالية بدرجة كبيرة، وأرى الأشياء في أماكنها والغداء بميعاد محدد، وأحرص على عدم وجود أخطاء لي في أي شيء، وكان عمري وقتها 20 عاماً". وتابعت ريهام: "كنت أركز على أن يكون المنزل في أحسن حال والطعام كذلك، وأعترف بأن الواجبات المنزلية ليس شرطاً لأن تكون الحياة صحيحة، وأنه من الممكن أن أقوم بجميع هذه الأعمال، وتفسد الحياة في النهاية". ووصلت ريهام إلى الخطأ الأول الذي ارتكبته قائلة: "وغلطتي أنني صُدمت لفشلي في الزواج، فمنذ صغري لا أحب الفشل، وكنت أتحدث مع نفسي وأقول أنا انفصلت عن زوجي؟ أنا فشلت؟ هل قمت باختيار خاطئ؟ ونظرة المجتمع لي أني مطلقة.. كيف حصل ذلك؟".

يُذكر أن ريهام تزوجت في هذا السن الصغير بسبب رغبتها فى الهروب من تحكمات أهلها، وأنجبت أمينة ويوسف ثم انفصلت بعد ثلاث سنوات من الزواج، ثم تزوجت مرة أخرى في سن الـ 30 بسبب رغبتها فى الهروب من الشائعات التى لاحقتها بعد انفصالها حسب تصريحها في برنامجها "صبايا الخير"، وانفصلت بعد مرور 6 شهور من الزواج، بسبب عودته لزوجته الأولى، واعترفت أنها المرة الوحيدة التى أحبت فيها، ومن أبرز تصريحاتها: "أنا من الناس اللى مبتعرفش تعيش غير فى "ضل راجل" و"كل الرجالة صيادين والست بالنسبة لهم فريسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في بث مباشر.. فنانة عربية تعترف بأول غلطة في حياتها وهو سبب انفصالها من زوجها تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.