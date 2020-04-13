شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل حدث افزع الوسط الفني واشغل مواقع التواصل بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة المصري عادل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل حدث افزع الوسط الفني واشغل مواقع التواصل بعد أيام من استغاثته بتامر حسني‎‎.. وفاة المصري عادل !

غيب الموت المُلحن المصري خالد عادل مساء أمس السبت بعد دخوله في غيبوبة كما أعلن شقيقه في تصريح لوسائل إعلام محلية.

جديد اب برس

Advertisements

ونعت المخرجة المصرية بتول عرفة، الراحل خالد عبر حسابها على تويتر قائلة: "‏إنا لله و إنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق الملحن خالد عادل، تعبت كتير في حياتك يا خالد ربنا يرحمك يا طيب يا غلبان آخر رسالة بيني وبينه كان بيحلم بحاجات كتير نفسه يعملها أرجوكم أدعوا له دا كان طيب أوى، يا رب أرحمنا برحمتك".

وذاع صيت عادل بعد استغاثته بالفنان المصري تامر حسني لينقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد معاناته من مشاكل في الرئة والكلى والطُحال، واستجاب له الفنان.

يُذكر أن نخبة من النجوم غنوا لخالد عادل، منهم مصطفى قمر، والراحل عامر منيب، وحميد الشاعري وخالد سليم.