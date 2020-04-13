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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو مشاهد جريئة في مسلسل خليجي تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي !
https://vod.alwatanvoice.com/video/b37801a823bd2dc9.mp4
جديد اب برس
لم يكد يمر يومين على عرض مسلسل "رحلة إلى الجحيم" الخليجي عبر "شاهد"، حتى لاحظ الجمهور أن لقطاته دخيلة على الدراما الخليجية.
ووصف الجمهور اللقطات بالجريئة والمثيرة للجدل، حين ظهرت الفنانة ليلى عبدالله ممددة والممثل علي كاكولي يحاول تثبيتها على الأرض، ثم ظهر وهو يحملها على ظهره، ثم ظهرت ليلى وهي تُدخن في السيارة بجانبه.
وأعرب الجمهور من خلال التعليقات عن استياءهم، وطالبوا بوضع حد للمسلسل حتى تُحافظ الدراما الخليجية على هويتها.
وكان الجمهور قد نجح قبل أيام في إيقاف مسلسل "عيال صالح"، والذي أظهر أهل جنوب المملكة أنهم تجار مخدرات، مما دعا أمير إمارة عسير إلى التدخل الفوري ومحاسبة القائمين على المسلسل، فهل يتكرر ماحدث مع مسلسل "رحلة إلى الجحيم"؟
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