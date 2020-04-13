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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة من إليسا.. شاهد كيف كان ظهور الديفا و شاركها الغناء؟

فاجأت الفنانة إليسا جمهورها بطرح أغنيتها "هنغني كمان وكمان"، لإضفاء بعض الإيجابية على الحياة المليئة بالقلق والتوتر. جديد اب برس Advertisements وأعلنت هيفاء وهبي أنها كانت أولى المُستمعات للفيديو، وكتبت عبر تويتر: "اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة.. من امبارح ما وقفت أسمعها، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. الأغنية معي.. مبروك حبيبتي إليسا"، فردت عليها عليها إليسا قائلة: "أنا أحبك كثيرا"، لتبادلها هيفاء بقولها: "وأنا أحبك أكثر". أما المفاجأة الأكبر للجمهور، كان ظهور هيفاء في كليب إليسا، وظهرت الديفا من خلال "فيديو كول" لتكون الضيفة المرحب بها دوماً، وظهرا معاً على طبيعتهما بملابس المنزل

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