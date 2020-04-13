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عدن - ياسمين التهامي - احتشد المئات من أبناء قبائل الصبيحة مساء الأحد غرب مدينة عدن (جنوبي البلاد) مهديين باقتحام المدينة.

جديد اب برس Advertisements د المئات من أبناء قبائل الصبيحة مساء الأحد غرب مدينة عدن (جنوبي البلاد) مهديين باقتحام المدينة. يأتي ذلك عقب ساعات من اقتحام عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منزل قائد مقاومة الصبيحة ونائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي في مديرية الشيخ عثمان بعدن. وقال شهود عيان إن حشود قبلية تجمعت بمنطقة الحجاف غربي لحج مطالبين قيادة التحالف بعد والمنطقة العسكرية الرابعة بتوضيح رسمي حول حادثة اقتحام منزل المحولي. في سياق متصل، وجهت قبائل الصبيحة الدعوة لأبنائها من قيادات ومشائخ وأعيان وعسكريين ومثقفين وشخصيات اجتماعية لاجتماع عام يعقد ظهر اليوم الاثنين الحجاف بالقرب من باب المندب. و يهدف الاجتماع لتدارس الرد على واقعة اقتحام منزل نائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي وقائد المقاومة بالصبيحة من قبل قوات أمنية صباح الأحد في عدن . وخاضت قبائل الصبيحة والانتقالي تصعيداً خلال الاسابيع الماضية تطور إلى عمليات اختطاف متبادلة لقادة عسكريين وقادة فصائل قبل أن تتدخل وساطات للتقريب بين الطرفين.

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