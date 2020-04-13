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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..انقلاب عسكري يحدث الآن .. والجيش يطيح بالرئيس ويصدر البيان (رقم 1).

قام الجيش البرازيلي بما وصفته وسائل إعلام غربية بـ”انقلاب أبيض” ضد الرئيس جير بولسونارو واستبعاده من إدارة ملف وباء كورونا، وتعيين الجنرال والتير براغا نيتو بدلا منه وكلف بإدارة الملف حتى ولو تطلب الأمر مخالفة أوامر الرئيس وذلك بسبب سوء إدارة الأخير لجهود مكافحة الفيروس.

وذلك بحسب الموقع الرقمي “دفينسا نيت” والذي تديره المؤسسة العسكرية بشكل غير رسمي وتستخدمه كلما شاءت أن تشارك في النقاش السياسي العام.

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عاجل وفي غاية الخطورة..انقلاب عسكري يحدث الآن .. والجيش يطيح بالرئيس ويصدر البيان (رقم 1)

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يذكر أن الرئيس البرازيلي بولسونارو يرفض نصيحة وزير الصحة بفرض الحجر الصحي كما فعلت دول العالم ويعتبر فيروس كورونا “أنفلونزا عادية”.



انقلاب عسكري والجيش يطيح بالرئيس

وكانت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” قد نشرت يوم 4 أبريل تقريرا لخبراء في علم النفس بشأن تصريحات الرئيس حيث اعتبروها هلوسة فكرية ما حمل مرشحة الرئاسة السابقة مارينا سيلفا على أن تطلب تدخلا طبيا عاجلا لوضع الرئيس جانبا.

وبحسب موقع صحيفة “القدس العربي” التي ترجمت التقرير، فإن جريدة الباييس الإسبانية كشفت في نسختها الخاصة بأمريكا اللاتينية عن معلومات عن اجتماع قادة الجيش مع نائب الرئيس “هاملتون مورا” وعرضت عليه استعداد الجيش لدعمه رئيسا للبلاد وفي السياق أجرى قادة الجيش اجتماعات مع سياسيين فاعلين من بينهم أنصار الرئيس نفسه ونقلت صحيفة باييس عن احد المشاركين في الاجتماع قوله “يتخوف الجيش من ارتفاع عدد المصابين والوفيات في ظل استمرار الرئيس في نهج سياسة غير مبالية بخطورة الوباء.