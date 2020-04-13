عاجل.. قصف جديد للحوثي بـ"الهاون.. والـ أر بي جي.. والدوشكا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. قصف جديد للحوثي بـالهاون.. والـ أر بي جي.. والدوشكا الإثنين 13 أبريل 2020 Advertisements الخليج 365

قصفت مليشيا الحوثي منذ قليل، الأحياء السكنية في مديريتي حيس والتحيتا بقذائف الهاون وقذائف الأ ربي جي وسلاح الدوشكا، لستكمال خروقاتها بقصف الأحياء المدنية ومواقع القوات المشتركة في الحديدة وجاء قصف الحوثي على مواقع القوات المشتركة بـ"منطقة الفازة وكيلو 16"، شرق مدينة الحديدة والجاح، بعشرات القذائف المدفعية، ونالت منطقة الجبلية، نصيباً من القصف الحوثي بعدد من قذائف الهاون والأر بي جي.

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