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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسماء.. مليشيا الإخوان تعذب المعتقلين بسجون سقطرى
الإثنين 13 أبريل 2020
الخليج 365
أكدت مصادر أن حالة المعتقلين الصحية في سجون مليشيا الإخوان بسقطرى تدهورت بشكل كبير وخاصة في الفترة القليله الماضية، وذلك بسبب التعذيب المستمر لهم، وبحسب ما ذكرت المصادر إن العقيد محمد مرشد أصبح في حالة حرجة، أثر التعذيب الممنهج الواقع عليه من قبل مليشيا الإخوان.
وأضافت المصادر أن التعذيب لم يقتصر على العقيد مرشد فقط لكنه هناك العديد من الحالات الحرجة التى لم نتمكن من جمع المعلومات الكاملة عنهم، وهناك إصابة أخري تعرض لها الضابط أحمد مسلم، والذي قامت مليشيا الإخوان الأرهابية بكسر يده أثناء تعذيبه.
ودعا أهالي سقطرى والمشائخ والقبائل والشخصيات الاعتبارية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
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