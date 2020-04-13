شكرا لمتابعة خبر عن لو تزوجت ابنك أحمل منه.. ’’شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ إباحية وشتائم بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مروان الغفوري .. الحالة التي تم اكتشافها في مدينة حضرموت ليست الحالة صفر شاهد : جمال ريان يفجر مفاجأة ويكشف سبب سيطرة أمير قطر “الوالد” على الحكم من والده الفنانة نسرين طافش صاحبة الجسم المثير تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة تركي آل الشيخ : يفجر غضب المصريين مجددا بعد شائعة وفاته.. ويستفزهم:”نقطع الرزق ليه”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو تزوجت ابنك أحمل منه.. ’’شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ إباحية وشتائم بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.