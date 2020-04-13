شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ : يفجر غضب المصريين مجددا بعد شائعة وفاته.. ويستفزهم:”نقطع الرزق ليه” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المقرب من ابن سلمان لاستفزاز المصريين مجددا بتصريحاته المثيرة للجدل.

وعاد “آل الشيخ” للظهور مجددا بعد الشائعات التي انتشرت عن وفاته قبل أيام، حيث يخضع للعلاج بالخارج وأجرى عمليات جراحية دقيقة.

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ونشر تركي آل الشيخ بحسب ما رصدته (وطن) سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول استمرار أو رحيل لاعب الأهلي المتعاقد مع نادي بيراميدز، الدولي المصري أحمد فتحي بأسلوب فجر غضب جماهير الأهلي. وكتب “آل الشيخ” ما نصه مشيرا لأزمة أحمد فتحي:مدام مش عاوزين… نقطع الرزق ليه، ربنا معاه

وحظيت جملة “نقطع الرزق ليه” بالنسبة الأكبر من إثارة حفيظة جماهير الأهلي ضد المستشار السعودي، حيث ركزت أغلب التعليقات على المنشور، على أن تلك العبارة تمثل تعدياً على قدرة الله عز وجل، الذي هو من يعطي الرزق لمن يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء.

وكان آل الشيخ كتب في منشوره الأول الذي نشره عقب قرار مجلس إدارة نادي بيراميدز، الذي كان مملوكاً للمستشار السعودي حتى الصيف الماضي، قبل أن يبيعه لمستثمر إاماراتي: “هل مضى مع حد؟! ولّا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووي؟! بكره نشوف”.

المنشورات أثارت حفيظة جماهير الأهلي، التي لا تزال تتذكر الموقف العدائي للمستشار السعودي من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بعد خلافه معهم حول طبيعة دوره كرئيس شرفي للنادي، حيث سعى آل الشيخ للسيطرة على المجلس والظهور أمام الرأي العام الرياضي في مصر باعتباره هو من يقرر ويبتُّ في أي أمر يخص النادي، وهو ما لم يُرضِ جماهير أكبر نادٍ في مصر.

وعاد آل الشيخ إلى طريقته التي تثير الجماهير، حيث أظهرت منشوراته حول أحمد فتحي كأنه هو من يقود مفاوضات الأهلي مع اللاعب، وهو من يحدد بقاءه أو رحيله وليست لجنة الكرة بالنادي أو حتى مجلس الإدارة.

يشار إلى أنه كتب أيضا في العاشر من أبريل، منشوراً عقب تعطُّل انتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز بسبب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي أقرت استمرار عقود اللاعبين التي تنتهي في يونيو المقبل حتى نهاية الموسم الكروي، والمقرر أن يمتد في كل أنحاء العالم، بسبب توقفه نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبدا من صياغة المنشور كأن المستشار السعودي يعطي تعليمات أو توجيهات للجنة الكرة بالنادي الأهلي، حيث قال: “رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض”.

وأوائل الشهر الجاري ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من التغريدات التي تتحدث عن وفاة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، فيما نفت أخرى هذه الأنباء مؤكدة أن شائعة ساعد على نشرها غياب آل الشيخ عن تويتر نظرا لوضعه الصحي المتردي.

صورة تركي آل الشيخ التي نشرها مؤخرا وبدا فيها بوضع صحي مزري ساعدت بشدة على نشر هذه الإشاعة مع كتابته عددا من التغريدات عن المرض والتعب والغربة.

وظهر “آل الشيخ” في الصورة التي نشرها قبل 3 ايام على حسابه بانستجرام وقد بدت علامات التعب على وجهه، فيما لوحظ عليه اطلاق ذقنه وشعره، وتعمّد رئيس هيئة الترفيه حظر خاصية التعليق على الصورة.

وأجرى ذراع ابن سلمان ورجله المقرب مؤخرا عملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ ويعاني من مشاكل صحية كثيرة؛ ما زاد من تصديق إشاعة الوفاة لعدم وجود مناعة لديه.