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عدن - ياسمين التهامي - حتى لا يفقد المجتمع اليمني هويتة وتقاليدة:شاهد بالفيديو ما حدث من امور تقليدية للشيعة في مجالس الحوثيون طالب الناشطون الشرعية والتحالف بسرعة تحرير ماتبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثي، تفاصيل!

جديد اب برس Advertisements ل ناشطون مقطع فيديو لاجتياح طقوس الحوثي الطائفية، مجالس القات في اليمن. وبحسب الفيديو الذي تابعه (أحداث نت)، استغرب عدد من الناشطين بمواقع التواصل أن يكون الحال قد وصل إلى هذا المستوى في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثيين. وقالوا بأن الوصول إلى هذا المستوى يعتبر هدف حوثي يسعى لتطبيقه في المجتمع اليمني وهو واقع مرير يتمدد على حياته يوماً بعد آخر. وطالب الناشطون الشرعية والتحالف بسرعة تحرير ماتبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثي، حتى لا يفقد المجتمع اليمني هويته ويتمكن الحوثيون من نشر ثقافتهم الطائفية القادمة من إيران. هكذا يريد الحوثي أن يكون اليمني، قد لا يصدق البعض هذا المشهد ، لكنه الواقع الذي يتمدد على حياتنا يوماً بعد آخر. pic.twitter.com/EwrJZAeQNE — حميد الرقيمي (@hamidAlrugimi) April 12, 20

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