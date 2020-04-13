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عدن - ياسمين التهامي - مقتل شيخ قبلي موالٍ للحوثيين في العاصمة صنعاء برصاص مسلحين !
توفي، شيخ قبلي، موالٍ لمليشيا الحوثي، الأحد، متأثرا بإصابته التي تعرض لها، الجمعة، برصاص مسلحين، شمال العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن الشيخ القبلي، حميد راجح، أحد مشائخ منطقة الأهنوم، في محافظة عمران، توفي اليوم، بعد إصابته برصاص مسلحين، يوم الجمعة، في منطقة جدر، والتابعة إداريًا لمديرية بني الحارث شمال العاصمة.
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وبحسب المصادر، فأن الشيخ حميد راجح، تعرض لعملية قتل غادرة، أثناء قيامه بمساعي الصلح، إثر خلاف نشب على قطعة أرض في منطقة "جدر".
ويعد الشيخ راجح، واحدا من أهم الوجهاء القبليين في محافظة عمران.
يأتي هذا بعد تعرض الشيخ القبلي، أكرم حيدره، أحد أبرز الوجهاء القبليين في مديرية بني مطر، لعملية اغتيال على يد مسلحين داخل منزله، منتصف الشهر المنصرم.
ولقي عدد من مشائخ القبائل الموالين للحوثيين مصرعهم بأساليب مختلفة، خلال السنوات الماضية، وهو ما أعده مراقبون صراع بين الأجنحة التابعة لمليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتهم.
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