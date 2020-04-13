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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أختراق أمني كبير لقوات الشرعية ..في البيضاء وتم تهريب سلاح وذخائر من قبل عناصر الحوثيون ! تفاصيل

تحدثت مصادر محلية عم ألقى قوات الجيش الوطني في احدى النقاط بقانية في البيضاء القبض على قاطره تحمل سلاح وذخائر تم تهريبها من مناطق الشرعية.

وأضافت المصادر أن القاطرة تجاوزت جميع النقاط التابعة للشرعية فوق 30 نقطة عسكرية من حدود مأرب الشمالية إلى قانية البيضاء، متجاوزه جميع هذه النقاط حتى ان وصلت النقطه قبل الأخيره في قانيه.

جديد اب برس

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المصادر المحلية أضافت، لـ "واتس نيوز" ، أن سائق القاطرة تم تهريبة بعد أن تم القبض عليه في محاولة لإخفاء هذا الفضيحة المزلزلة التي تنخر الشرعية.

وكشفت المصادر أن القاطرة تحتوي على جميع انواع السلاح ومنها السلاح الذي يعد لتصنيع العبوات والطيران المسير .

وأسدلت الستار هذه الحادثة، عن كمية الأختراق الامني لـ جماعة الحوثي قيادات الشرعية ، بالتواطئ معها وتهريب السلاح ومحاولة أخفاء الحادثة بتهريب السائق.