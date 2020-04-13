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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن في اخر ساعات الليل مقتل قيادي بارز في المليشيات بجبهة “الحازمية“ ونجل محافظ البيضاء الحوثي أسير بيد الجيش الوطني (تفاصيل)

لقي قیادي بارز في ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، مصرعھ في جبھة "الحازمیة" بمحافظة

البیضاء (وسط الیمن)، برصاص الجیش الوطني الذي تمكن من أسر نجل محافظ البیضاء المعین من قبل الحوثیین بعد إصابتھ.

وذكر المركز الاعلامي لجبھة "الحازمیة"، أن الجیش الوطني تمكن من أسر مجموعة

من عناصر ملیشیا الحوثي، مؤكدا أن من بین الاسرى نجل محافظ البیضاء المعین من

قبل الحوثیین ویدعى فارس علي محمد المنصوري،وابن اختھ، في منطقة المشرع

وغنیمة سیارة نوع "ھایلوكس" كانو على متنھا بعد ان اضلو الطریق وكانو في

طریقھم الى مكیراس. جديد اب برس Advertisements

وأكد المركز الإعلامي، مصرع قائد الكتیبة الثامنة بالمنطقة العسكریة الرابعة التابعة

لملیشیا الحوثي، النقیب نعیم ناصر الجوف وأصابھ نجل محافظ المنصور اثناء العملیة.

وتشھد محافظة البیضاء مواجھات عنیفة ومتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد

ان اطلاق الجیش الوطني عملیة عسكریة لتحریر المحافظة من ملیشیا الحوثي

الإنقلابیة، وتمكن من خلالھا من تحریر مواقع واسعة وقتل وجرح العشرات من

الحوثیین

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