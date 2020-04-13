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عدن - ياسمين التهامي - الأن في هذة الساعة من اواخر الليل : وردنا مقتل قيادي بارز في المليشيات بجبهة ”الحازمية” ونجل محافظ البيضاء الحوثي أسير بيد الجيش الوطني (تفاصيل)!

أعلنت مصادر ميدانية، مصرع عدد من القيادات الحوثية وأسر آخرين من العيار الثقيل.

وقالت المصادر بأن مقاومة جبهة الحازمية في البيضاء، تمكنت من أسر فارس علي محمد المنصوري نجل محافظ البيضاء المعين من قبل الحوثيين. جديد اب برس Advertisements وأكدت مصادر (اب برس)، بأن إبن بنت المحافظ أسامة ناصر محمد المنصوري وقع أيضا في الأسر، بينما لقي القيادي الحوثي النقيب نعيم ناصر صالح الجوفي مصرعه في العملية.

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