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عدن - ياسمين التهامي - “الجمعة الالكترونية“ جديدة للقاضي العمراني تفاصيل مهمة !

أصدر القاضي محمد بن إسماعیل العمراني، مساء الیوم الاحد، فتوى جدیدة بشأن

"الجمعة الالكترونیة".

وقال القاضي العمراني في فتواه التي تلقاھا " اب برس "، ردا على سؤال: ما ھو

رأي القاضي حول الجمعة الإلكترونیة حیث أفتى بھا البعض في أوروبا، وطریقتھا :



بأن یخطب الخطیب ویصلي الإمام ویقتدي بھ الناس عبر التلفاز والمذیاع والبث

المباشر في الشبكة العنكبوتیة ووسائل التواصل الاجتماعي. فھل القاضي یرى جوازھا

؟

فأجاب قائلا: صلاة الجمعة لا تقام إلا في المساجد لمن حضر واستمع للخطبة.

وعلى من أجاز وأفتى بالجمعة الإلكترونیة علیھ بالدلیل من الكتاب والسنة.

وفي وقت سابق، أصدر القاضي محمد بن اسماعیل العمراني، فتوى جدیدة حول صلاة

الجمعة، بعد تفشي فیروس ”كورونا“.

ْغلقت

ُ

وقال في الفتوى المقتضبة التي نشرھا ”المشھد الیمني“: ”لمن في البلدان التي أ

فیھا المساجد (احترازیًا) من تفشي فایروس كورونا فإن صلاة الجمعة یقیمھا كل

شخص في منزلھ مع أبناءه لأنھا حالة ضرورة. تقام خطبتان وركعتان. والله أعلم“.

وكانت أعلنت عشرات الدول العربیة والإسلامیة والأجنبیة، تعلیق صلاة الجماعة

والجمعة، في إطار إجراءاتھا الاحترازیة لمواجھة تفشي وباء كورونا.

جديد اب برس

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