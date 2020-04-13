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عدن - ياسمين التهامي - الاجهزة الامنية في الولايات الامريكية على رأسهم ترانب" يعلنون حالة الطوارىء في اكثر من خمسين ولاية بعد مافقدو السيطرة ووصل عدد الضحايا بفيروس كورونا الى هذا الرقم المخيف .. تفاصيل صادمة !

جديد اب برس Advertisements الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ. وأدى وباء كورونا إلى خضوع كافة الولايات الأمريكية لإعلان الكوارث الفيدرالي في وقت واحد، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وتلقت جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى جزر فيرجن الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية ومقاطعة كولومبيا وغوام وبورتوريكو، إعلانا رسميا بشأن الكوارث. وأظهر إحصاء لرويترز أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفا، السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد، وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس. وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16,353 حالة، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة

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