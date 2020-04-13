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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-4-2020? ماذا يحدث" حدث مزلزل توديع 45 مواطن يمني سقطوا نتيجة إصابتهم بـ فيروس كورونا .. ومصادر رسمية تحذر مواطنيها من الاختلاط بالحالات المصابة ! جديد اب برس Advertisements ت مصادر دبلوماسية أن أكثر من 45 مواطناً يمنياً في ولاية نيويورك ودع الحياة نتيجة اصابتهم بفيروس كرورونا في وقتٍ تشهد الولايات المتحدة الامريكية ذروة الوفيات والاصابات بالفيروس القاتل. وقالت المصادر المطلعه ان المواطنين اليمنيين في امريكا اصبحوا عرضة للاصابة بالفيروس نتيجة تفشي الكورونا بشكل مخيف ومرعب ، وبالتالي يجب على مواطنين الجالية اليمنية في مختلف الولايات الامريكية توخي الحذر وعمل كافة الاجراءات الاحترازية. الجدير ذكره ان امريكا تحتل المرتبة الاولي من حيث عدد الاصبابات اليومية وعدد الوفيات.

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