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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-4-2020? نداء استغاثة من صنعاء" الى الجوف ومأرب ! جديد اب برس Advertisements المتحدث العسكري بأسم ميلشيا الحوثي أن طائرات التحالف العربي شنت خلال الـ72 ساعة الماضية اكثر من " 100" غارة جوية استهدفت محافظتي " مأرب والجوف" . واعلن التحالف عن هدنه لمدة اسبوع قابله للتجديد وهو ما قوبل برفض الحوثيين الامر الذي تسبب في استمرار العمليات العسكرية للتحالف والجيش الوطني .

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