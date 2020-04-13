شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار طارئ الان من الملك سلمان بشأن حظر التجوال في السعودية .. هل هو تمديد أم إلغاء !؟ ..(شاهد التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صرح مصدر بوزارة الداخلية السعودية ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, اصدر امر بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وكان قد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز 23 مارس 2020 قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، لمدة 21 يومًا .

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وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي للجهات المعنية تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

ويستثنى من حظر التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات.