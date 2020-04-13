حصر وتوثيق المواقع الأثرية بـ"المهرة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصر وتوثيق المواقع الأثرية بـالمهرة

الإثنين 13 أبريل 2020

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بدأت لجنة محافظة المهرة مساء يوم الأحد، في حصر وتوثيق المواقع الأثرية والمعالم السياحية، والمتاحف التاريخية والسياحية بمديرية الغيضة.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة عملها بالنزول إلى بقية المناطق والمديريات في الأيام القادمة.