حصر وتوثيق المواقع الأثرية بـ"المهرة"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصر وتوثيق المواقع الأثرية بـالمهرة
الإثنين 13 أبريل 2020
الخليج 365
بدأت لجنة محافظة المهرة مساء يوم الأحد، في حصر وتوثيق المواقع الأثرية والمعالم السياحية، والمتاحف التاريخية والسياحية بمديرية الغيضة.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة عملها بالنزول إلى بقية المناطق والمديريات في الأيام القادمة.
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