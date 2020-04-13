إجراءات احترازية مشددة بـ"ميناء عدن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجراءات احترازية مشددة بـميناء عدن

الإثنين 13 أبريل 2020

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تقرر اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في محطة حاويات ميناء عدن، وذلك تجنباً لانتشار فيروس كورونا، وتأتي تلك الإجراءات في إطار ضمان استمرارية العمل في بالميناء بشكل آمن خلال الفترة المقبلة.

وجاء إقرار الإجراءات عبر اجتماع عقدته إدارة ميناء عدن، بحضور وكلاء الخطوط الملاحية الناقلة، وممثلي بعض الجهات الأخرى.