حملة تعقيم بـ"المخا".. ومناشدة للتحالف بالدعم السريع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة تعقيم بـالمخا.. ومناشدة للتحالف بالدعم السريع
الإثنين 13 أبريل 2020
الخليج 365
انطلقت حملة الرش الرذاذي لتعقيم عدد من المؤسسات والأماكن العامة، بمديرية المخا مساء الأحد، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتستهدف الحملة الأماكن العامة وأماكن التجمعات البشرية والمؤسسات والمرافق الصحية.
وناشدت الجهات المعنية بالمديرية، التحالف العربي ودولة الإمارات العربية بدعم الإجراءات والخطوات الاحترازية، والإسراع في تجهيز المحاجر الصحية بالأجهزة والمستلزمات العلاجية اللازمة.
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