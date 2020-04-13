شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استشهاد ضحيتين على يد الحوثي بـ"تعز" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل رصاص مليشيا الحوثي الغادر شخصان في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرتها بين محافظتي تعز وإب، وقالت المصادر المحلية إن الشهيدين هما عمر سعيد المجيدي، ومنير محمد المجيدي، وتم قتلهم بكمين نصبه ملسحين تابعين للحوثي بمنطقة الزنجي، الواقعة بين مديرية شرعب السلام التابعة لمحافظة تعز والعدين التابعة لمحافظة إب.



وأكدت المصادر أن الخلاف نشب بين الشهيدين وأفراد نقطة العبري التابعة للحوثي الأرهابية، وبعدها قام أفراد نقطة العبري بنصب كمين مُسلح لتقلهما أثناء عودتهما إلى المنزل، وأطلق أحد أفراد النقطة النار على الشخصين وهما يستقلان متن دراجة نارية، ما تسبب في مقتلهما بالحال.

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