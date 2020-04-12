ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 12 ابريل 2020 وهي كالتالي :

الحوثية تستهدف منازل المواطنين في أحياء حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/472939/ مُناقشة أهم الإجراءات والتدابير الإحترازية والتجهيزات لمواجهة كورونا بتعز https://www.elyamnelaraby.com/472954/ أبو الغيط يوضح موقفه من "وقف النار" ومبادرة المبعوث لليمن "غريفيث" https://www.elyamnelaraby.com/472956/ القبض على خلية حوثية لزراعة الألغام بالقرب من مواقع القوات الحكومية بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/472961/ مقتل وإصابة 20 حوثيا في هجوم فاشل غربي تعز https://www.elyamnelaraby.com/472962/ محور الضالع ينظم دورة تدريبيّة في مجال الإعلام الحربي https://www.elyamnelaraby.com/472963/ مصادر عسكرية تكشف عن 40 اعتداء حوثياً على مواقع القوات الحكومية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/472976/ سلطان البركاني يبعث رسالة إلى المبعوث الأممي بشأن قرار الحوثيين إعدام 4 صحفيين https://www.elyamnelaraby.com/472978/ محافظ سقطرى يدشن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد https://www.elyamnelaraby.com/472982/ مسؤول يوجه برفع الحظر أمام حركة الناقلات بمنفذ الوديعة https://www.elyamnelaraby.com/472985/ الزبيدي يكلف ناظم بن قبلان بمهام رئيس قيادة إنتقالي سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/473012/ الخنبشي يطلع على إجراءات الصحة لمواجهة كورونا بعد تسجيل أول إصابة https://www.elyamnelaraby.com/473033/ التحالف العربي يرصد 241 خرقا لوقف النار من قبل الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/473038/ مستشفى مصافي عدن يشكر مدير الإمداد العسكري على توفير الكمامات https://www.elyamnelaraby.com/473042/

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