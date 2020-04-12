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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل خامة من الخارجية الكويتية بخصوص البرلماني الكويتي المحتجز في مصر تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ من الجدل حدثت بين مصر والكويت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب البرلماني الكويتي المثير للجدل مبارك البغيلي. و نفى مصدر مسئول بالنيابة العامة الكويتية صحة ما تم تداوله حول حبس مبارك البغيلي 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر. وكانت الكثير من الصحف المصرية - وعلى رأسها صحيفة الأهرام الحكومية - تداولت بيانا منسوبا إلى النيابة العامة الكويتية أعلنت فيه عن حجز المواطن مبارك البغيلي لمدة 15 يوما بتهمة الإساءة لجمهورية مصر العربية ، وذلك بعد بلاغ من الخارجية الكويتية. وأشارت النيابة الكويتية في البيان المنسوب لها إلى إن المذكور استغل اسم الكويت من خلال حسابه على تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصين يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينية ، أحدهما يقيم في الأردن والآخر مقيم في الدوحة.

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