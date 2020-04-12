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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو" تفاصيل سقوط لواء حوثي بكامل عتاده العسكري بيد قوات الشرعية في الجوف !

تمكنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل اليوم الأحد من توجيه ضربات موجعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تمكنت من تحرير أحد الألوية التابعة للمليشيا الحوثي المتمردة بعملية نوعية في صحراء الجوف.

جديد اب برس

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وأضافت المصادر القوات الحكومية سيطروا على ما يسمى باللواء الثالث مشاة التابع للمليشيا الحوثية بعد تطويق اللواء والانقضاض عليه خلال مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة.

وذكرت المصادر أن مجاميع اللواء الحوثي نفذت محاولة توغل صوب مواقع الجيش, مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأوضحت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تكبدت تكبيد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأسر عدد من عناصرها, بالإضافة إلى اغتنام معدات وآليات عسكرية نوعية كانت بحوزتهم.