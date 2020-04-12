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عدن - ياسمين التهامي - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس او لهذة الدرجة من الحرارة ملاحضة إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد” تفاصيل !



حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا. وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة في منشور عبر “تويتر” أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا. جديد اب برس Advertisements ​ منظمة الصحة العالمية تصدر تحذير صادم

وأضاف: “أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم”.

وفي منشور ثان، أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن “إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد”.

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