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شاهد لهذا السبب ترامب اعلن الحرب على ولي العهد السعودي .. محمد بن سلمان وتوعدة بدفع الثمن وهذا رد بن سلمان !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لهذا السبب ترامب اعلن الحرب على ولي العهد السعودي .. محمد بن سلمان وتوعدة بدفع الثمن وهذا رد بن سلمان !

قال السيناتور الأمريكي دان سوليفان إن ما فعلته بإغراق أسواق النفط أثناء وباء لا يغتفر ولا ينسى.

وقال سوليفان، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” عنه، إن السعودية اتخذت خطوة بعد خطئها الذي لا يغتفر، داعيا إياها إلى حل مشكلة إغراق الأسواق بالنفط، والتحرك الآن لخفض الانتاج.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أمريكا تعلن الحرب على السعودية وتتوعد


وتتزامن تصريحات سوليفان هذه مع إعلان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من ممثلي الولايات المنتجة للنفط أنهم أجروا اتصالا استغرق ساعتين مع مسؤولين سعوديين بشأن أسواق النفط.

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