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لهذا السبب ترامب قام بتهديد بن سلمان وتوعدة بدفع الثمن وهكذا تم الرد من السلطات السعودية !

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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب ترامب قام بتهديد بن سلمان وتوعدة بدفع الثمن وهكذا تم الرد من السلطات السعودية !

قال السيناتور الأمريكي دان سوليفان إن ما فعلته السعودية بإغراق أسواق النفط أثناء وباء لا يغتفر ولا ينسى.

وقال سوليفان، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” عنه، إن السعودية اتخذت خطوة بعد خطئها الذي لا يغتفر، داعيا إياها إلى حل مشكلة إغراق الأسواق بالنفط، والتحرك الآن لخفض الانتاج.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أمريكا تعلن الحرب على السعودية وتتوعد
وتتزامن تصريحات سوليفان هذه مع إعلان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من ممثلي الولايات المنتجة للنفط أنهم أجروا اتصالا استغرق ساعتين مع مسؤولين سعوديين بشأن أسواق النفط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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