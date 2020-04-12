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عدن - ياسمين التهامي - الجيش واللجان يكسرون زحفا للمرتزقة في قانية بالبيضاء



كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، محاولة تقدم للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة شنوا زحفا واسعا استمر لساعات باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة قانية ، مؤكدا أن المجاهدين تمكنوا بعون الله من كسر زحف المرتزقة وكببدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. جديد اب برس Advertisements ​ الجدير بالذكر أن متحدث القوات المسلحة أوضح اليوم أن المرتزقة نفذوا محاولتي تقدم في جبهة قانية بالبيضاء استمرت من منتصف لليل أمس إلى صباح اليوم.

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