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الجيش واللجان يكسرون زحفا للمرتزقة في قانية بالبيضاء

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عدن - ياسمين التهامي - الجيش واللجان يكسرون زحفا للمرتزقة في قانية بالبيضاء


كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، محاولة تقدم للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة شنوا زحفا واسعا استمر لساعات باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة قانية ، مؤكدا أن المجاهدين تمكنوا بعون الله من كسر زحف المرتزقة وكببدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الجدير بالذكر أن متحدث القوات المسلحة أوضح اليوم أن المرتزقة نفذوا محاولتي تقدم في جبهة قانية بالبيضاء استمرت من منتصف لليل أمس إلى صباح اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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