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عدن - ياسمين التهامي - وزارة التربية والتعليم في عدن تطلق المنصة التعليمية الالكترونية للتعليم عن بُعد "شاهد"

اعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن اطلاقها، اليوم، المنصة التعليمية الإلكترونية (يمن)، بمشاركة وزيرا التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، ونائب وزير الإعلام الدكتور حسين باسليم ووكيل وزارة التربية لقطاع المناهج الدكتور صالح الصوفي.

ودعت الوزارة، بحسب وكالة "سبأ" للانباء، الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة عبر موقعها الإلكتروني /http://el.moe-ye.net/ - وكذا عبر الفيسبوك https://bit.ly/2XqlCuT والتليجرام https://t.me/el_moeye وتويتر https://twitter.com/lms_yemen وقناة اليوتيوب https://bit.ly/2Vh2g8l .

جديد اب برس

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وأكد وزير التربية على "أهمية إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بُعد من أجل المساهمة في إيصال الدروس العلمية للطلاب للاستفادة منها في التحصيل العلمي في ظل جائحة كورونا والتوقف الاضطراري عن التعليم، وذلك لتجنب الطلاب التجمعات".

اخبار التغيير برس

من جانبه أكد الدكتور باسليم "أهمية الجهود المبذولة في إطلاق المنصة من جانب وزارات التربية والاتصالات والإعلام باعتبار تلك المنصة البديل الأنسب لتلقي الطلاب الدروس العلمية في ظل هذه الظروف".

وأوضحت مدير عام التعليم الإلكتروني بوزارة التربية ناهد عمر، أن منصة يمن هي منظومة للتعليم عن بُعد، وتضم دروسا تعليمية مسجلة على شكل مقاطع فيديو، ومكتبة رقمية ودروس محوسبة تشمل كل المواد الدراسية، وأنه تم إعداد المواد التعليمية وفقاً لمناهج وزارة التربية.