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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية كريمة، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : Advertisements • عاجل .. السعودية الان .. فرحة عارمة تجتاح المواطنين بعد صدور هذا المرسوم الملكي للملك سلمان (نص القرار) ----------------------- والمواطنين المعفيين هم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن. ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على هذه الموافقة الكريمة.

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