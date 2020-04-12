شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن اربع نقاط قوة تمتلكها اليمن في مواجهة فيروس كورونا ولا توجد في أي دولة بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف طبيب يمني مقيم في ألمانيا عن امتلاك اليمن نقاط قوة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاتمتلكها الدول الغربية.

وقال الدكتور محمد السامعي، في تدوينة على فيسبوك"، إن اليمن يمتلك أربع نقاط قوية يستطيع من خلالها مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد أولها أن فرق ترصد وبائي مدربة منذ سنوات على مواجهة أمراض أخرى كحمى الضنك والكوليرا.

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وأوضح أن ثاني نقاط القوة في اليمن إن قرابة 40% من السكان في اليمن بين سن الٰـ 0 و14 سنة، وهي تقريباً الفئة الآمنة حسب الاحصاءات الدولية، وكذلك 51% من السكان بين سن الـ 15 و60 عام وبقدرة عالية على المقاومة باعتبار تدني حساسية الجهاز التنفسي بسبب معدلات التلوث.

ولفت إلى أن ثالث نقاط القوة تتمثل في أن المؤسسات الرسمية منهارة بفعل الحرب، والأرقام الصادرة لن تكون مفزعة وهذا سيساهم بتماسك القطاع الصحي، مشيراً إلى أن أهم أسباب الفزع في دول الغرب هو التدفق الرهيب للمعلومات وعجز الحكومات عن السيطرة عليها.

وعن رابع نقاط القوة قال السامعي: "في اليمن إمكانية لتجريب الأدوية المضادة للحميات كعلاج الملاريا بدون رقابة دوائية صارمة، وهذا سيؤدي لشفاء حالات كثيرة بدون تسليط الضوء للأعراض الجانبية للدواء".

وأشار إلى أن "الحملات الإعلانية التي سبقت وصول كورونا بأسابيع كثيرة إلى اليمن، والأغاني والفلاشات والملصقات، لم يكن ذلك سيئا، ولكن الفزع المبكر لليمنيين من تسجيل أول إصابة بكورونا، بدأ وكأننا فقدنا البوصلة في اللحظة التي بدأ فيها المرض بالظهور فعليا في البلاد".

يذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت صباح أمس الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.