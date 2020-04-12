عدن: وزارة التربية تطلق "منصة يمن" الإلكترونية للتعليم عن بُعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية (يمن للتعليم عن بعد)، بالتعاون مع وزارتي الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعت الوزارة، الطلاب والطالبات من الصف الأول أساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة عبر موقعها الالكتروني( يمن للتعليم عن بعد )أو من خلال فيسبوك وتويتر وتيلجرام أو من قناة المنصة على اليوتيوب (منصة يمن الالكترونية).

وأكد وزير التربية الدكتور عبدالله لملس، على أهمية إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بُعد من أجل المساهمة في إيصال الدروس العلمية للطلاب للاستفادة منها في التحصيل العلمي في ظل جائحة كورونا والتوقف الاضطراري عن التعليم، وذلك لتجنب الطلاب التجمعات.

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من جانبه أكد نائب وزير الإعلام الدكتور حسين باسليم، أهمية الجهود المبذولة في إطلاق المنصة من جانب وزارات التربية والاتصالات والإعلام باعتبار تلك المنصة البديل الأنسب لتلقي الطلاب الدروس العلمية في ظل هذه الظروف.

بدورها أوضحت مدير عام التعليم الإلكتروني بوزارة التربية ناهد عمر، أن منصة يمن هي منظومة للتعليم عن بُعد، وتضم دروسا تعليمية مسجلة على شكل مقاطع فيديو، ومكتبة رقمية ودروس محوسبة تشمل كل المواد الدراسية، وأنه تم إعداد المواد التعليمية وفقاً لمناهج وزارة التربية.

وكانت الحكومة اليمنية علقت الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ضمن إجراءات مواجهة كورونا.





