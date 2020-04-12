الخنبشي يطلع على إجراءات الصحة لمواجهة كورونا بعد تسجيل أول إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا الدكتور سالم الخنبشي، على إجراءات وزارة الصحة العامة والسكان وقسم الترصد الوبائي بشأن مواجهة فيروس كورونا وكيفية التعامل مع تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا لمواطن يمني من أبناء مدينة الشحر في محافظة حضرموت، وحالته مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.



وأكد الدكتور الخنبشي خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مسؤولين بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أهمية مضاعفة الجهود الصحية والاستفادة من تواصل الدعم الخارجي لوزارة الصحة في الحد من انتشار الفيروس .. لافتاً إلى تشجيعه المبادرات الشبابية الهادفة لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر كورونا.

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من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمواجهة كورونا الدكتور علي الوليدي، جهود الجهات المختصة في وزارة الصحة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت في التعامل مع الحالة المصابة بالمرض التي تم رصدها في الشحر .. مشدداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وفنيي مختبرات وتوفير وسائل الحماية لتلك الكوادر.

بدورها جددت منسقة البرنامج الصحي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المهندسة إشراق الغوري، التأكيد على مواصلة المركز دعم ومساندة اليمن من خلال تقديم المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

من جهته أشاد رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور بيرمايا نايان، بالإجراءات السريعة والمباشرة التي اتخذتها الجهات المختصة في وزارة الصحة ومحافظة حضرموت في التعامل مع الحالة المصابة بفيروس كورونا .. لافتاً إلى أنه فريق المنظمة سيقوم خلال زيارته المقررة يوم غد الإثنين إلى حضرموت، بتقييم الوضع الصحي، وتتبع الحالات المخالطة للتأكد من عدم وجود حالات أخرى، وتقييم أماكن العزل والمعالجة .. مشيراً إلى وجود لدى المنظمة خطة تدريب للكوادر الطبية حول كيفية التعامل مع الحالات المرضية.

حضر اللقاء مسؤول التحصين والترصد بمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالناصر الرباعي والخبيرة بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة منال باعييس.