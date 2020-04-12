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عدن - ياسمين التهامي - جريمه جديدة في "الاردن" مواطن خرق حظر التجول فخرج بسيارته وقتل طفلة دهساً وهذا مصيره ..(تفاصيل خطيرة)





خرق سائق مركبة حظر التجول المفروض على محافظة اربد في الأردن وخرج بسيارته ما تسبب بدهس طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ما أدّى لوفاتها. ووفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام فإنّ السائق لاذ بالفرار بعد دهس الطفلة، لكن الاجهزة الامنية تمكنت من القبض عليه، وبوشرت التحقيقات بالحادثة. وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، يستمر حتى منتصف ليل السبت الأحد ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية إن الالتزام بحظر التجول الشامل كبير جدا، واوقف حركة وباء فيروس كورونا المستجد وتمدده. وذكر في تصريحاتٍ متلفزة أنّه جرى ضبط 39 مركبة و163 شخص خالفوا أوامر الحظر الشامل. ومساء السبت، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 381 حالة، إضافة إلى تسجيل 7 حالات شفاء، فيما سجلت 7 وفيات منذ اكتشاف الفيروس في المملكة.



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