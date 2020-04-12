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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يكلف ناظم بن قبلان بمهام رئيس قيادة إنتقالي سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الأحد، قراراً قضى بتكليف ناظم مبارك علي بن قبلان بأداء مهام رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة سقطرى .
وأشار القرار إلى أن تكليف بن قبلان جاء في إطار جهود قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لإعادة ترتيب وتطوير القيادة المحلية للمجلس في محافظة ارخبيل سقطرى لمهامها .
وشدد القرار على بدء سريانه من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 إبريل 2020، ويتضمن التكليف استمرار الأخ ناظم مبارك قبلان بأداء المهمة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس للقيادة المحلية وفقا للاجراءات المعتمدة بالنظام الأساسي للمجلس.
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