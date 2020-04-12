محافظ سقطرى يدشن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ محافظة رمزي أحمد محروس،اليوم، مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد، في اطار مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتوفير 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة ويستفيد منه 300 صياد.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، ثمن المحافظ في حفل التدشين الذي حضره قائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن الحجي، دعم البرنامج السعودي، وجهودهم في تخفيف معاناة الصيادين في الأرخبيل بعد تضررهم جراء الاعاصير التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.

واشار الى ان المشروع سيساهم في دعم الصيادين ويخلق فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين وأهاليهم.

من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي، أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، في دعم كافة المحافظات..موضحا بأن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى.