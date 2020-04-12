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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيران حوثية تصيب امرأة بمشاريح حَجْر الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
الضالع - الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع، بإصابة امرأة بإحدى المناطق، جراء قصف حوثي استهدف منازل المواطنين.
وأضافت المصادر، بأن مواطنة تدعى "خيرية مثني الحاج الصريحي" أصيبت بجروح متفرقة إثر قيام المليشيات الحوثي المتمركزة في جبل المصيوح وموقع الضفير بمنطقة الثوخب، بشنِّ عمليات قصف بالسلاح الثقيل استهدفت فيها منازل المواطنين في عزلة المشاريح.
وقالت المصادر، إنٍَ المليشيات قامت باستهداف منازل المواطنين في عزلة المشاريح مما أدَّى إلى إصابة امرأة، إلى جانب تضرر عدد من المنازل جراء هذا القصف.
وكانت المليشيات الحوثية قد أقدمت أمس بشنِّ عمليات قنّص مباشر باتّجاه منازل المواطنين في قرية قروض، واستهدفت تحركات النساء والأطفال وعملت على محاصرتهم في منازلهم ومنعتهم من النزوح لساعات طويلة، فيما اقدمت قبلها بيومين بمداهة قرية الثوخب واختطفت عدداً من الأهالي بعد أن نهبت منازلهم وصادرت ممتلكاتهم شمال شرقي مديرية الحشاء
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