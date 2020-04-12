شكرا لمتابعة خبر عن أول رد كويتي على الهجوم السعودي الإماراتي ضدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة نانسي عجرم تتعرض لهجوماً شديداً على السوشيال ميديا .. ونشؤب حلاف بين الطرفين و أصحاب الديانتين طلاب الهيئة الملكية بالجبيل يواصلون التعلّم عبر منظومة التعليم“معرفة” بعد اعتقاله كبار "آل سعود".. شاهد ما فعله صغار الأمراء مع محمد بن سلمان في قصره (صورة) ذكي ومراوغ وقوي.. أين يختبئ فيروس كورونا في الجسم؟

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