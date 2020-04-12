شكرا لمتابعة خبر عن رعب بين أهالي الرياض.. إطلاق نار عشوائي بسلاح "رشاش" على منازل المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبّب شاب سعودي "متهور"، في نشر حالة من الهلع والرعب، داخل بعض الأحياء السكنية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل، قيام مواطن سعودي بالخروج في ظل حظر التجول المفروض بالبلاد، والتجوّل بسيارته بشوارع أحد أحياء العاصمة الرياض، وإطلاق النار من بندقيته الآلية من شباك سيارته صوب المنازل والوحدات السكنية بشكل عشوائي.

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ونشر المواطن السعودي فعلته عبر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلّقا على الفيديو بعبارة "اعذروني ما أتحمل قعدة البيت"، لتقوم بعدها السلطات السعودية بالقاء القبض عليه.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن السلطات السعودية تمكّنت من إلقاء القبض على المواطن الذي قام بإطلاق النار من شباك سيارته التي يتجول بها كاسرًا حظر التجوّل.

وقالت صفحة معنية بنقل الأخبار السعودية على "تويتر"، بعدما أرفقت مقطع الفيديو: "الجهات الأمنية تقبض على مطلق النار برشاش من سيارته خلال منع التجول بحي النظيم بالرياض".

وأثار خبر إلقاء القبض على المواطن الذي صوره مقطع الفيديو، ردود العديد من النشطاء والمغردين عبر "تويتر"، حيث قالت المغردة "مها المطيري" في تعليقها مستنكرة فعلته: "يقول اعذروني ما أتحمل قعدة البيت الحين غصب تتحمل قعدة السجن".

وقال آخر ساخرًا: "خبر القبض عليه أحلى خبر، الحين بدل ما تتحمل قعدة البيت تحمل قعدة السجن، سنين وتسد الغرامة".

فيما طالب آخر السلطات بإجراءات أكثر شدة وحزم: "المفروض في أحياء بالمملكة تتشدد عليه، سواء بالحظر أو غير الحظر".

وتابع: "مثل حي النظيم بالرياض، وحي المكرونة في مكة وغيرهما، لأن أغلبها من الجنسيات العربية اللي ما يهمها شيئًا، ومجتمعون في حي واحد ويشكلون خطرًا".

يُشار إلى أن السلطات السعودية، أعلنت عن عدة إجراءات متبعة في المملكة، منها حظر التجول، والغاء الدوام الرسمي، ووقف حركة السفر، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في كافة أرجاء المملكة، وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية، 4033 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 52 حالة وفاة.