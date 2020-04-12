شكرا لمتابعة خبر عن عاجـــل : غضب أمريكي غير مسبوق ضد السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العلاقات السعودية الأمريكية حالة من التوتر والشقاق غير المسبوق في تاريخ البلدين، منذ مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وتوترت علاقة السعودية بالعالم أجمع في الآونة الأخيرة بعد استمرارها ضخ كميات كبيرة من النفط خلال تراجع الطلب في ظل تفشي أزمة كورونا ما تسبب في انهيار السعر.

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ويقود 13 عضواً في مجلس الشيوخ يمثلون ولايات أمريكية منتجة للنفط حملة ضد السعودية، تشمل تهديدات بتقويض العلاقات بين الجانبين، على خلفية حرب أسعار الخام، التي أطلقتها الرياض في مارس (آذار) الماضي.

وأفادت شبكة "سي إن إن"؛ أن المجموعة أجرت مكالمة غاضبة مع سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، الأميرة "ريما بنت بندر آل سعود"، نهاية الشهر الماضي، أعربوا فيها عن استيائهم إزاء استمرار تدني أسعار الخام في الأسواق العالمية، والانعكاسات السلبية لذلك على الشركات الأمريكية، وهددوا بتقويض العلاقات بين البلدين.

ونقلت الشبكة عن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا "دان سوليفان"، قوله إن الرسالة التي تم إيصالها للسفيرة مفادها "سنقوم بشكل أساسي باتخاذ إجراءات لتقويض العلاقة طويلة الأمد التي دعمها الكثير منا، وعدم الاكتفاء بإعادة التقييم وحسب".

وأكدت نفس المجموعة، أنها ستتحدث مع وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، وقال "سوليفان": "سنرى ما يقوله.. ولكن في هذه المرحلة ستكون الإجراءات أكثر حضورا من التهديدات".

وأصبح أعضاء مجلس الشيوخ غاضبين بشكل متزايد مع انخفاض أسعار النفط نتيجة لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية، والتي تتزامن أيضا مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تحديدا.

ويخشى مشرعون من أن يتم تسريح ناخبيهم من الوظائف إذا استمر تعرض المنتجين الأمريكيين لضغوط مالية، الأمر الذي سيضر باقتصاد البلاد أيضا في هذه اللحظة الحساسة.

وقدم أكثر من 16 مليون أمريكي بالفعل طلبات الحصول على معونات البطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بحسب الشبكة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن عددا لا يحصى من العمال، وكثير منهم في الولايات ذات الميول الجمهورية مثل تكساس، يمكن أن يخسروا وظائفهم، ولن تنجو بعض منصات استخراج النفط الصخري التي تحملت الكثير من الديون. فيما يلقي أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء باللوم على السعودية لأنها تعتبر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى تقدم أعضاء في المجلس بمشروع قانون لإخراج القوات الأمريكية من المملكة، كما يوجد نقاش حول فرض عقوبات أيضا.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ للسفيرة أن فقدان دعمهم سيؤدي إلى فقدان المملكة شريان حياتها في أروقة صنع القرار بواشنطن.

ويشير التقرير إلى أن دعم المملكة في واشنطن تراجع بشكل هائل بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست".

ولوحت المجموعة الغاضبة خلال المكالمة مع سفيرة المملكة بالفعل بأن التشريعات "المناهضة" للسعودية "ستزدهر أكثر" في حال اتخذوا هم موقفا ضدها.

وكانت المجموعة ذاتها قد اجتمعت مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي، الذي يواجه أزمة حقيقية جراء ضرب فيروس كورونا أهم مكتسباته السياسية، الاقتصاد.

وأكد السيناتور "سوليفان" أن "ترامب" اقتنع بحديث المجموعة، لا سيما لدى إشارتهم إلى دور شركات النفط الصخري المهم في إنقاذ البلاد من آثار أزمة 2009/2008 المالية.

وكان الرئيس الأمريكي يعتبر أن انخفاض أسعار النفط أمر جيد للأمريكيين العاديين، لكنه شدد على عزمه التدخل في الوقت المناسب.

وبدأ خلال الأيام الماضية بالفعل ممارسة ضغوط لإنهاء حرب الأسعار وإجبار السعودية وروسيا على التوصل لاتفاق بالحد من الإنتاج.