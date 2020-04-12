شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا بشأن حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة نانسي عجرم تتعرض لهجوماً شديداً على السوشيال ميديا .. ونشؤب حلاف بين الطرفين و أصحاب الديانتين طلاب الهيئة الملكية بالجبيل يواصلون التعلّم عبر منظومة التعليم“معرفة” أول رد كويتي على الهجوم السعودي الإماراتي ضدها بعد اعتقاله كبار "آل سعود".. شاهد ما فعله صغار الأمراء مع محمد بن سلمان في قصره (صورة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا بشأن حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.