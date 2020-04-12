شكرا لقرائتكم خبر عن المصاب دخل في حالة حرجة وتوقفت أطرافه عن الحركة كلياً بالإضافة إلى صعوبة شديدة في نطقه ، بعد عصر اليوم. في مستشفى شحر وفريق «الصحة العالمية» يؤجل زيارته لها (تفاصيل خاصة + صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المصاب دخل في حالة حرجة وتوقفت أطرافه عن الحركة كلياً بالإضافة إلى صعوبة شديدة في نطقه ، بعد عصر اليوم. في مستشفى شحر وفريق «الصحة العالمية» يؤجل زيارته لها (تفاصيل خاصة + صورة)

افاد مصدر طبي في مستشفى الشحر ، بتدهور صحة الحالة المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال المصدر لمراسل " أحداث نت " بمحافظة حضرموت، قبل قليل ، أن المصاب دخل في حالة حرجة وتوقفت أطرافه عن الحركة كلياً بالإضافة إلى صعوبة شديدة في نطقه ، بعد عصر اليوم. وأوضح بأن التدهور السريع لصحة المصاب بكورونا ناتجة عن ضعف بنيته الجسدية وتقدمه في العمر ، إلى جانب عدم توفر الاجهزة والأدوات الطبية الخاصة بمساعدة الحالة على المقاومة والتشافي من الإصابة في المستشفى. جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ واكد المصدر ان تأخر زيارة وفد منظمة الصحة العالمية الذي وصل للمحافظة اليوم، الى مستشفى الشحر للاطلاع من اداته على وضع المصاب ، راجع إلى تدهور وضع الحالة . هذا وكانت مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، قد شهدت صباح اليوم ، وقفة احتجاجية لأطباء وعمال مستشفى الشحر للمطالبة بإخراج الحالة المصابة بفيروس #كورونا من داخل المستشفى وإرسالها إلى مستشفى الحجر الصحي في المكلا . وتضمنت الوقفة عدّة مطالبات، أبرزها: "القيام بإغلاق مستشفى الشحر، وتحويل الحالات إلى المستوصفات الخاصة، حتى يتم تعقيمها بالكامل لمدة ثلاثة أيام، مع توفير كافة المستلزمات الوقائية للكادر الطبي، الذي لم يعمل له أي دورات تدريبية أو تأهيلية للتعامل مع مثل هذه الحالات" حسب وصف أحد الكوادر الطبية المشاركة في الوقفة. الوقفة نتج عنها تشكيل لجنة للتواصل مع وكيل وزارة الصحة، مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت د. رياض الجريري، وإمهال الجهات المعنية 24 ساعة لنقل الحالة خارج المدينة، وستيم التصعيد حال تجاهل ذلك.

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