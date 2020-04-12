شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ورد للتو: الجيش الوطني وابطال المقاومة يسيطرون على لواء الثالث مشاة بكل مافيه من أسلحة وذخائر.. شاهد.. التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد 12-04-2020? - آخر تحديث الأحد 12-4-2020? عاجل.. ورد للتو: الجيش الوطني وابطال المقاومة يسيطرون على لواء الثالث مشاة بكل مافيه من أسلحة وذخائر.. شاهد.. التفاصيل الجوف : الجيش الوطني وأبطال المقاومة يلقنون مليشيا الحوثي الإرهابية دروسا لايمكن نسيانها والقتلى والجرحى والاسرى بالعشرات "" ويغتنمون اللواء الثالث مشاه بكل مافيه من أسلحة وذخائر"" جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​

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