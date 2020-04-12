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عدن - ياسمين التهامي - هذا الفيديو الذي تسبب بسجنه و الحكم على الداعية الإماراتي وسيم يوسف بالسجن خمس سنوات !

قال ناشطون من الإمارات، إن محكمة في أبوظبي حكمت على الإماراتي الجنسية وسيم يوسف بالسجن بتهمة إثارة الفتن و النعرات الطائفية، وذلك بعدما إنتهى دوره الذي خططه له ولي عهد أبوظبي، وظن إنه إماراتي أصلي ومن أبناء زايد كما كان يردد دوما، نحن أبناء زايد. جديد اب برس Advertisements ​ ​ ​ وافاد الناشطون بتغريدات على موقع تويتر رصدها بوابتي أن محكمة الجنايات في أبو ظبي حكمت بالسجن خمس سنوات على وسيم يوسف تُنفذ منها سنة، وأربع سنوات تحت التنفيذ مع غرامة (٣٠٠ الف) درهم إماراتي، بتهمة إثارة الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي”.

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