شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الصحة العالمية تعلن بشكل مفاجئ عن رقم كبير في اليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل الصحة العالمية تعلن بشكل مفاجئ عن رقم كبير في اليمن !
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجهيز 37 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في اليمن. وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني، أنه سيتم الإعلان قريباً عن تلك المستشفيات من أجل استقبال الحالات المشتبه بها. ولفت إلى أن المنظمة تواصل التجهيز
والإعداد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا باليمن من خلال توفير العلاج، ورفع قدرات الصحيين
جديد اب برس
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل الصحة العالمية تعلن بشكل مفاجئ عن رقم كبير في اليمن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.