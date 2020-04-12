شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الصحة العالمية تعلن بشكل مفاجئ عن رقم كبير في اليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل الصحة العالمية تعلن بشكل مفاجئ عن رقم كبير في اليمن !

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجهيز 37 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في اليمن. وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني، أنه سيتم الإعلان قريباً عن تلك المستشفيات من أجل استقبال الحالات المشتبه بها. ولفت إلى أن المنظمة تواصل التجهيز

والإعداد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا باليمن من خلال توفير العلاج، ورفع قدرات الصحيين

جديد اب برس

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