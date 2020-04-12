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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل هاااامة كيف تم مغادرة 65 وافداً من مركز الحجر الصحي في مجز بصعدة !

صعدة | 12 أبريل | المسيرة نت: أشرف محافظ صعدة محمد جابر عوض وأمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس، اليوم الأحد، على مغادرة 65 وافداً بمركز الحجر الصحي بمديرية مجز.

وخلال الإشراف أكد المحافظ عوض حرص السلطة المحلية على تسخير كافة الطاقات في مواجهة فيروس كورونا من أجل سلامة المجتمع.

جديد اب برس

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وثمن جهود القائمين على مركز الحجر الصحي بمجز في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للوافدين بعد أن قضوا الفترة المحددة في الحجر والتي أثبتت نتائج الفحوصات خلوهم من فيروس كورونا.

إلى ذلك اطلع محافظ صعدة وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومعهما وكيلا المحافظة عبدالله القاسمي وصالح عقاب على مركز الحجر الصحي بالطلح مديرية سحار.

واستمع الزائرون من القائمين على المركز إلى شرح حول الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الفرق الميدانية بالمركز.

كما اطلعوا على مستوى تقديم الخدمات بمركز العزل الصحي بقحزة ومتطلباته واحتياجاته في تقديم الخدمات العلاجية والصحية لأي حالة طارئة.