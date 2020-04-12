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عدن - ياسمين التهامي - نتائج المشتبة بهم من اسرة المصاب بشحر : ومصر تصدر قرار الصوم برمضان .. وتفاصيل هامة نحو مشتبهن بأصابتهم بالفيروس القاتل في شمال اليمن !

متابعة للمستجدات اليومية وبعد أن تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت الخميس الماضي .. قالت مصادر محلية أن الجهات الصحية بالمحافظة اخضعت حالتين من الأشخاص المخالطين للحالة المصابة الاولى بفيروس كورونا فيما ظهرت نتائج لإحدى الحالات سلبية فيما يجري التأكد من الحالة الثانية.

وأكدت مصادر صحية أن حالة المصاب بفيروس كورنا في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة .

جديد اب برس

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واشارت المصادر الى أنه تم عمل فحوصات لحالتين من المخالطين وأن نتيجة إحداهما كانت سلبية (غير مصابة بالفيروس) فيما لم تظهر نتيجة الحالة الثانية بعد.

وأعلن يوم أمس الأول عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن بمدينة الشحر بساحل حضرموت

وكان فريق دولي قد وصل، الاحد، إلى حضرموت للتأكد من حالة اشتباه بكورونا وسط احتدام الجدل في المحافظة الشرقية لليمن والأغنى نفطا والأكبر مساحة .

وقالت مصادر محلية أن فريق يتبع منظمة الصحة العالمية وصل مطار الريان ويتوقع ان ينتقل خلال الساعات المقبلة إلى الشحر حيث يحتجز مدير الميناء بعد الاشتباه بإصابته بكورونا.

ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية بعد الاصابة التي اعلن عنها قبل ايام.

في السياق، شهدت مدينة الشحر، الاحد، احتجاجات لمواطنين ناقمين على رفض السلطات نقل المصاب إلى مستشفيات بالمكلا.

واحتشد العشرات صباحا أمام مشفى محلي في الشحر، يحتجز فيه مصاب، للمطالبة بنقله إلى المكلا والبدء بعملية تعقيم وتطهير للمبنى الذي يفتقر لأبسط مقومات الخدمات الصحية.

وجاءت التظاهرات رغم حالة حظر التجوال الذي تفرضه السلطات المحلية هناك.

الى ذلك أعلنت السلطات المحلية بمحافظة لحج - اليوم الاحد - حالة الاستنفار عقب وصول بلاغ امني يفيد عن وجود 3 اشخاص من الجنسية الباكستانية داخل مصنع الكوكا كولا بمنطقة العند – التابع للمحافظة - .

وبحسب مصادر محلية فإن : الجهات الامنية تحركت فور وصول البلاغ الى مصنع كوكاكولا للمشروبات الغازية بمنطقة العند وتم التحفظ على الباكستانيين في غرفة منعزلة وإبلاغ لجنة الطوارئ للتعامل مع الحالات واخضاعها للكشف الطبي .

وحول دخول الباكستانيين افادت المصادر ذاتها انهم قدموا قبل اسبوع عن طريق سلطنة عمان على متن قاطرات وحسب محاضر التحقيقات معهم فقد قالوا : أنهم مروا من جميع النقاط دون ان يوقفهم احد في جميع النقاط من المهرة حتى لحج مرورا بمدن الغيضة وسيحوت ونشطون بالمهرة وكذا المكلا والشحر وبروم بحضرموت امتدادا الى بلحاف بشبوة ومن ثم الى شقرة وزنجبار في أبين ومنها الى عدن وأخيرا وصولا الى الحوطة والعند في محافظة لحج دون أن يسألهما أحد .

وفرضت السلطات المحلية بمحافظة لحج امس حالة حظر تجوال جزئي يبدا من بعد العصر حتي السادسة صباحا للحد من تفشي كورونا وخاصة بعد ظهور الباكستانيين

الى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تجهيز 37 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في اليمن.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني، أنه سيتم الإعلان قريباً عن تلك المستشفيات من أجل استقبال الحالات المشتبه بها.

ولفت " موساني " إلى أن المنظمة تواصل التجهيز والإعداد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا باليمن من خلال توفير العلاج ورفع قدرات الصحيين.

وعلى الصعيد نفسه ولكن فيما يتعلق باليمنيين بالخارج توفي مواطنان من أبناء محافظة إب أمس في الولايات المتحدة الأمريكية جراء اصابتهما بفيروس كورونا المنتشر حول العالم .

وقالت مصادر إعلامية أن المتوفيين من أبناء مديريتي الشعر وبعدان التابعتين لمحافظة إب (غرب جنوب اليمن)، وهما مغتربان في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكدت المصادر, إن المغتربين أصيبا بفيروس كورونا وتلقيان الرعاية الصحية قبل أن تتدهور صحتهما مؤخراً.

وبحسب ناشطين فإن أعداد كبيرة من أبناء الجاليات اليمنية بالخارج يشكون السفارات اليمنية في دول المهجر وعدم قيامها بواجبها ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه اليمنيين وخاصة العالقين والذين لم يتمكنوا من العودة الى أرض الوطن ويعانون ظروفا مادية صعبة جراء مكوثهم الإجباري خارج الوطن .

وحول الفيروس المستجد " كورونا " ولكن في جانب آخر حسم علماء الأزهر بمصر مسألة الجدل حول الإفطار برمضان من عدمه بسبب فيروس كورونا وقالت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه لا يوجد دليل علمي على الإفطار لكن إجمالا يجوز للمريض المصاب بفيروس كورونا الإفطار وفقا لما يقوله الطبيب المعالج الذي يحدد حاجة المريض للإفطار من عدمه .